Bottani e Grundbacher

La 1a partita di Super League diretta da una quaterna arbitrale tutta femminile non ha arriso al Lugano, ko per 2-0 a Yverdon.

Swisstxt

Non è stata una direzione di gara felice nemmeno per Grundbacher, che dapprima ha lasciato correre un intervento dubbio in area su Steffen (e non è stata aiutata dal VAR) e poi ha assegnato un rigore chiaro agli uomini di Mangiarratti solo dopo aver rivisto la scena, annullando il giallo per simulazione.

A punire dagli 11 metri i bianconeri per il fallo di Mahou ci ha pensato Cespedes a fine primo tempo, mentre l'autorete di El Wafi ha sancito la giornata no della squadra di Croci-Torti al 58'.

Swisstxt