Superati

Si è conclusa con una sconfitta la preparazione del Lugano.

Impegnati nell'ultima amichevole prima del debutto in Super League (in programma mercoledì 26 con lo Stade Lausanne), i bianconeri sono stati superati per 3-0 dall'Inter ad Appiano Gentile. Nel match a porte chiuse, primo vero test di livello della stagione per i sottocenerini, Croci-Torti si è presentato con molti titolari, ma sono partiti meglio i nerazzurri in rete due volte nel primo tempo. Meglio i ticinesi nella ripresa, in cui hanno creato tanto ma non hanno raccolto, incassando il 3-0 nel finale.

Swisstxt