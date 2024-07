Croci-Torti KEY

Il Lugano è stato battuto per 3-2 dall'Inter nell'ultima amichevole prima dell'avvio del campionato di Super League, in programma sabato alle 18h00 a Cornaredo contro il Grasshopper.

Ad Appiano Gentile i campioni d'Italia sono passati in vantaggio con Correa già dopo 100», ma Przybylko ha ribaltato il punteggio con una doppietta (su rigore la prima segnatura) ancora nel primo dei due tempi di 40'. Nella ripresa è risultata poi decisiva la doppietta di Taremi per i nerazzurri, da parte loro al primo test in vista dell'inizio della Serie A tra un mese esatto.

