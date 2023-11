Mattia Croci-Torti Ti-Press

Sabato alle 20h30 il Lugano andrà a Yverdon per cercare un successo che in campionato manca dal 30 settembre.

La lista degli assenti comprende Bottani, Aliseda, Valenzuela, Marques, Vladi, Grgic e Osigwe, ma non più Celar, anche se non ha i 90 minuti nelle gambe.

«Noi vogliamo fare più punti possibili senza cercare alibi», ha commentato mister Croci-Torti nella conferenza stampa della vigilia.

In panchina con lui non ci sarà Townsend, sollevato in settimana dall’incarico di coordinatore del dipartimento performance: «Dispiace, mi ha reso una persona e un allenatore migliore».

Swisstxt