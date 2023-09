Mattia Croci-Torti TP

Dopo 45 giorni, mercoledì sera Cornaredo tornerà a vibrare con il Lugano di Croci-Torti.

Ospite dei bianconeri sarà il Losanna di Ludovic Magnin: «Non è stato facile disputare sei partite fuori casa consecutive», ha annotato il mister dei sottocenerini. Il 41enne momò si aspetta una partita difficile: «Arrivano in fiducia e le squadre di Magnin ci mettono sempre tanto ardore agonistico in difesa. Ma loro hanno anche qualità». Per quanto concerne la formazione, assenti i soliti Osigwe, Mahou, Valenzuela e pure Arigoni, mentre da valutare le condizioni di Hajrizi.

