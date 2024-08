Si gioca l'11 agosto alle 16h30 freshfocus

11 agosto alle 16h30.

Swisstxt

Lugano-Lucerna, valida per la quarta giornata di Super League, non verrà giocata il 10 agosto alle 18h00, bensì l’ Il rinvio è dovuto alla partecipazione dei bianconeri al 3o turno di qualificazione di Europa League, nel quale affronteranno in trasferta l'8 agosto il Partizan Belgrado. Sul sito della SFL si legge anche che, poiché è già sicuro che il Lugano disputerà un ulteriore spareggio (Europa o Conference League), la partita del 5o turno contro il Losanna, prevista per sabato 24 agosto, è stata rinviata a data da destinarsi.

