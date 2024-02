Zan Celar TP

Grande operazione per il Lugano che battendo per la prima volta in stagione lo Zurigo (2-0) ha sfatato il tabù Cornaredo (prima vittoria del 2024) e agganciato di nuovo il Lucerna a quota 37 punti, ovvero 4 di margine sulla linea.

Croci-Torti, che ha schierato da titolari Vladi e Bottani, al 14' ha inserito Sabbatini per l'infortunato Bislimi. A sbloccare la partita è stato il ticinese che si è procurato un rigore poi trasformato dall'altro attaccante. Nella ripresa i padroni di casa hanno continuato a controllare la partita, prima del gol della sicurezza di Celar, capocannoniere del torneo.

