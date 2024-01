Al lavoro KEY

Dopo la sgambata di martedì, il ritiro del Lugano a Benidorm ha preso il via ufficialmente mercoledì, con la prima doppia seduta giornaliera.

In Spagna Mattia Croci-Torti ha potuto riabbracciare un gruppo al completo: presenti, dunque, diversi infortunati del recente passato, come Marques, Valenzuela, Grgic, Bottani e Aliseda, oltre al nuovo acquisto Doumbia. La preparazione continuerà con 2 amichevoli. Se la seconda (09.01) si disputerà contro il Genk; la prima (06.01) è in via di definizione. I ticinesi avrebbero giocato volentieri contro il St.Pauli ma non è stato possibile.

Swisstxt