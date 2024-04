Martin Blaser TP

La Commissione delle licenze ha accordato il diritto di partecipazione ai campionati di Super e Challenge League a 20 delle 22 squadre attualmente impegnate nei tornei della SFL.

Tra queste ci sono anche Lugano e Bellinzona.

A non aver ottenuto il via libera in prima istanza sono state Winterthur (infrastrutture) e Sciaffusa (finanze).

Entrambe hanno la possibilità di ricorrere entro mercoledì e il verdetto finale è atteso per il 17 maggio.

Da notare che pure due società di Promotion League hanno ottenuto la licenza: Etoile Carouge e Rapperswil-Jona possono quindi essere promosse.

