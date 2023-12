Jose Mourinho KEYSTONE

Nella gara dell'Olimpico tra la sua Roma e la Fiorentina, finita 1-1, il tecnico portoghese dei padroni di casa ha trovato il modo di rendersi protagonista, sfoderando un nuovo trucco.

Hai fretta? blue News riassume per te Nella 15esima giornata di Serie A, Roma e Fiorentina pareggiano 1-1.

La Roma conquista così il quarto posto in classifica, mentre i viola seguono a una distanza.

Nei concitati minuti finali della sfida dell'Olimpico la Roma rimane in 9, e lì Mourihno decide di usare un vecchio metodo per comunicare con il suo portiere. Mostra di più

All'Olimpico di Roma c'è il tutto esaurito contro la Fiorentina. Si gioca per mantenersi in zona a Champions, anche se non siamo ancora nemmeno a metà stagione.

Sono i padroni di casa ad aprire le danze con Lukaku al quinto minuto su assist di Dybala. La serata inizia nel migliore dei modi per la formazione di Josè Mourinho.

Poi, però, il vento inizia a soffiare in un'altra direzione: l'argentino esce per infortunio e la Fiorentina incarta la partita con un possesso palla prolungato, ma sterile per tutto il primo tempo.

Nella ripresa la squadra di Italiano si fa più intraprendente, decisivo il minuto 21: prima Zalewski si fa espellere per un secondo giallo, poi Martinez Quarta di testa pareggia.

La Roma rimane in 9

In inferiorità la Roma si chiude, la Fiorentina si affida a palleggio e palloni in mezzo. Ma le sofferenze dello Special One e dei tifosi giallorossi non sono finite qui: Lukaku si fa cacciare con un rosso diretto per un fallo duro e la Roma rimane in 9, fino al triplice fischio finale, liberatorio, al 97esimo.

La trovata dello Special One

Nei concitati minuti finali ecco che il tecnico portoghese ne inventa una delle sue: chiama a sé un raccattapalle e gli affida un messaggio, scritto su un fogliettino, indirizzato al suo portiere, Rui Patricìo.

Roma down to 9 men at home, needing to hold the score to remain in the top 4.



The cameras catch Mourinho making one of his notes, which he gives to a ball boy and asks him to give it to Rui Patrício.



Fantastic image.pic.twitter.com/4jy2W6Y3JA — IM🇵🇹 (@Iconic_Mourinho) December 10, 2023

Il ragazzino, come un piccione viaggiatore, ha chiaro l'obiettivo: corre, si piazza dietro la porta del portiere giallorosso e quando l'occasione lo permette, gli affida il messaggio.

Una trovata da Special One, che forse in parte ha permesso alla Roma di non buttare alle ortiche una serata iniziata bene, ma complicatasi assai strada facendo.

I capitolini salgono a quota 25, al quarto posto. Per ora può bastare.