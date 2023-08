Con la nuova maglia KEY

Christopher Lungoyi continuerà la sua carriera in Svizzera.

Autore di cinque gol in 62 presenze in Super League con le maglie di Lugano e San Gallo tra il 2021 e il 2022, l'esterno offensivo è stato prestato dalla Juventus all'Yverdon per un anno con opzione definitiva d'acquisto. In carriera il 23enne è sceso in campo anche in 27 occasioni in Serie B con la maglia dell'Ascoli.

