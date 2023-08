Awer Mabil KEY

Il Grasshopper ha deciso di attingere al mercato per incrementare la qualità del proprio reparto offensivo.

Le Cavallette si sono accordate per due stagioni (più opzione per la successiva) con il nazionale australiano Awer Mabil, che nell'ultima stagione ha indossato le maglie di Cadice e, in prestito, Sparta Praga, con il quale si è laureato campione di Cechia.

Swisstxt