Festeggiano i Citizens Keystone

Come da programma il Manchester City potrà andare a caccia del suo primo Mondiale per club nella finale in programma venerdì a Gedda.

Alla loro prima uscita in Arabia Saudita, Akanji e compagni hanno battuto con il risultato di 3-0 i giapponesi dell’Urawa raggiungendo così il Fluminense all'ultimo atto. Privi dell’infortunato Haaland, i Citizens hanno deciso la sfida a cavallo della pausa grazie all’autorete di Hoibraaten e ai gol di Kovacic e Bernardo Silva.

Swisstxt