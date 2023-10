Prima

Sarà Alessandro Mangiarratti a sedere sulla panchina dell’Yverdon al posto di Marco Schällibaum.

Il 45enne ticinese è stato annunciato dai vodesi già martedì dopo che nemmeno 24 ore prima il club aveva deciso di togliere la guida allo zurighese, non tanto per i risultati quanto per una questione di visioni diverse.

Per Mangiarratti, la cui lunghezza del contratto non è ancora nota, si tratta della prima esperienza in Super League dopo che in precedenza aveva allenato il Vaduz in Challenge League a cavallo delle stagioni 2021-22 e 2022-23, oltre che il Chiasso e lo Young Boys Under 21.

𝗕𝗜𝗘𝗡𝗩𝗘𝗡𝗨𝗘, 𝗖𝗢𝗔𝗖𝗛 !



Alessandro Mangiarratti est le nouvel entraîneur d'YS ! Le coach suisse de 45 ans, fort d'une approche moderne du football, s'est engagé ce matin au Stade municipal 🤝🏻



➡️ Communiqué complet sur notre site internet ! pic.twitter.com/CpRNsbvt90 — Yverdon Sport (@yverdonsport) October 31, 2023

Swisstxt