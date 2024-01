Imago

Se non ha del clamoroso poco ci manca.

Il Marocco, dopo l’exploit ai Mondiali in Qatar (finiti al quarto posto), si è fatto eliminare agli ottavi di Coppa d’Africa dal Sudafrica per 2-0. L’altra (e l’ultima) delle otto Nazionali qualificate è il Mali, capace di superare 2-1 il Burkina Faso nonostante un finale sofferto durato fino al 100’. In Coppa d'Asia beffata invece allo scadere l’Arabia Saudita di Roberto Mancini. In vantaggio fino ai tempi di recupero, la Nazionale araba si è fatta raggiungere al 99’ dalla Corea del Sud, prima di alzare bandiera bianca ai calci di rigore.

Swisstxt