Mattia Croci-Torti

L’annuncio è stato dato durante la conferenza stampa della squadra di metà stagione.

SwissTXT / red Sara Matasci

Mancava l’ufficialità, che è arrivata durante la conferenza stampa di metà stagione: Mattia Croci-Torti sarà l’allenatore del Lugano almeno fino al 2028.

In carica dal settembre del 2021, il Crus ha portato i bianconeri per tre volte in finale di Coppa Svizzera vincendone una nel 2022. In campionato ha sempre migliorato la posizione in classifica dei sottocenerini, partendo dal quarto posto del 2021-22 fino al secondo posto ottenuto lo scorso anno.

«Siamo felici che Mattia Croci-Torti rimanga con noi - ha commentato nel comunicato il nuovo Chief Sports Officer del Lugano Sebastian Pelzer - La durata del suo nuovo contratto è una dichiarazione d’intenti e ne certifica l’identificazione con l’FC Lugano. Siamo molto felici di avergli dato l’opportunità di diventare il nostro allenatore capo nell’autunno del 2021 e di aver intrapreso questo percorso con lui. Ci ha conquistato grazie al suo lavoro e al suo carisma».

Dal canto suo, il coach confermato ha detto: «Io credo nel progetto, ha dinamiche positive e non si smette mai di crescere. Mi ha convinto la fame della dirigenza e la voglia di raggiungere gli obiettivi. Allenare qui è un privilegio e credo che tanti invidino la mia posizione. Sono contento di avere ancora la fiducia della società».

Ora la testa va al campionato: «Non dobbiamo nasconderci, cercheremo di dimostrare di essere tra le favorite per il titolo», ha concluso il Crus.