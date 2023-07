Subito capitano KEY

Prima partita, prima rete, prima vittoria.

Non poteva iniziare meglio l'avventura a Miami di Lionel Messi, autore del gol decisivo che ha permesso all'Inter di battere 2-1 il Cruz Azul nella Leagues Cup. Entrato in campo come Sergio Busquets al 54', l'ex Barcellona e PSG ha segnato al 94' con uno splendido calcio di punizione il punto del successo. L'argentino, già capitano della sua squadra, ha fatto così impazzire i numerosissimi suoi tifosi accorsi allo stadio di Fort Lauderdale e ha permesso a Miami di tornare alla vittoria dopo 11 partite.

Swisstxt