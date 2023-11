Stefano Pioli Imago

Tra le big impegnate nel sabato dell'11a giornata di Serie A, l'unica ad aver sbagliato il suo appuntamento è stato il Milan.

I rossoneri sono stati sorpresi 1-0 a San Siro dall'Udinese. L'Inter ha invece allungato in vetta alla classifica. I nerazzurri hanno espugnato il Gewiss Stadium di Bergamo, dove hanno superato per 2-1 l'Atalanta grazie alle reti di Calhanoglu e Lautaro Martinez. Il Napoli ha dal canto suo conquistato il derby campano contro la Salernitana. Trascinati da Raspadori ed Elmas, i partenopei sono tornati vittoriosi da Salerno per 2-0.

Swisstxt