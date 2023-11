Murat Yakin KEYSTONE

Sorprese vere in realtà non ce ne sono. La Nati è pronta per le sfide contro Israele, Romania e Andorra.

Per andare a caccia del pass per gli Europei Yakin ha deciso di convocare 24 giocatori, fra cui spiccano i ritorni di Elvedi, Okafor e Vargas. Steffen sarà invece l’unico luganese della rosa, vista l'esclusione di Bislimi.

U21: Das Aufgebot für den Länderspiel-Doppelpack in Neuenburg

M21: La sélection pour les deux matchs à Neuchâtel

Under 21: I convocati per le due partite à Neuchâtel



🇨🇭🆚 🇦🇲 📆 17.11, 18:30

🇨🇭🆚 🇷🇴 📆 21.11, 18:30

🏟️ Stade de la Maladière, Neuchâtel

🎟️ https://t.co/LvDlnGCOl1 pic.twitter.com/RhSP5VJRFW — 🇨🇭 Nati (@nati_sfv_asf) November 10, 2023

La Nati giocherà mercoledì 15 a Felcsut il recupero con Israele, sabato 18 a Basilea con il Kosovo e chiuderà il Gruppo I martedì 21 a Bucarest.

«Le 3 partite in 6 giorni richiederanno molto a livello mentale e fisico, ma siamo pronti a qualificare il nostro paese per un grande torneo per la 6a volta di fila», ha detto il CT.

Swisstxt