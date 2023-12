In azione KEY

Pur non essendo in dubbio la sua partecipazione ai prossimi Europei, Dan Ndoye inizierà il nuovo anno in infermeria, dove passerà almeno tutto il mese di gennaio.

Il 23enne, infortunatosi nella partita di Serie A contro l’Atalanta dello scorso 23.12, ha riportato una lesione ai flessori della coscia destra, che lo terrà lontano dai campi per un mese e mezzo.

