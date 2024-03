Omar Rekik Imago

Diaye e Omar Rekik (2 dei 4 arrivi dal mercato invernale) in SL e in Coppa Svizzera.

Il Servette non potrà schierare Bassirou N’ La Commissione dei trasferimenti della SFL non ha infatti accordato una deroga al club ginevrino, colpevole di aver mandato in ritardo la lista aggiornata della propria rosa. -Sempre titolare con il Lugano e autore pure di un gol contro il Servette, Mohamed Belhadj è stato eletto miglior giocatore del mese di febbraio in Super League dai follower dei canali social della SFL. Il centrocampista tunisino ha battuto la concorrenza di Alexis Antunes, Adrian Gantenbein e Leon Avdullahu.

Swisstxt