Yverdon – Lugano 0:5 Credit Suisse Super League, 15° turno, stagione 23/24 25.11.2023

Il Lugano è tornato a festeggiare la vittoria in campionato dopo quasi 2 mesi.

Impegnati in casa dell'Yverdon di Mangiarratti, i bianconeri si sono imposti con un rotondo 5-0 e grazie ai tre punti conquistati sono saliti al sesto posto in classifica.

La squadra di Croci-Torti ha dovuto pazientare, ma dopo aver sbloccato il punteggio al 52esimo con Hajdari ha dilagato, mettendo in cassaforte il successo con la doppietta di Celar (non segnava dal 27.09) e i gol Hajrizi e Babic.

Per i ticinesi si tratta di una bella iniezione di fiducia in vista della trasferta in Norvegia di giovedì.

