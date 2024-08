È stato campione del mondo nel 2014 Imago

Manuel Neuer ha annunciato che non vestirà più la maglia della Germania.

Il 38enne, il cui contratto con il Bayern Monaco scadrà nel 2025, ha difeso la porta tedesca negli ultimi 15 anni ed è l’ultimo dei campioni del mondo del 2014 a decidere di dire addio alla Mannschaft.

Oltre al Mondiale vinto 10 anni fa in Brasile, con la Germania Neuer è anche giunto terzo in Sudafrica nel 2010 e agli Europei in Polonia e Ucraina nel 2012.

