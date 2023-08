In partenza? Imago

Non bastavano l'addio di Lionel Messi e il caso, per ora irrisolto, di Kylian Mbappé: adesso per il PSG c'è anche la grana Neymar, che vuole andarsene.

Come riporta l'edizione online di «L'Equipe», in un colloquio avuto domenica con il presidente Al-Khelaifi il brasiliano ha chiesto di essere ceduto entro la fine di questa finestra estiva di mercato. Assente dai campi di gioco per cinque mesi a causa di un brutto infortunio alla caviglia destra, il 31enne è tornato in campo giovedì nell'amichevole con i sudcoreani dello Jeonbuk, nella quale ha segnato due reti.

Swisstxt