Avanti

Giovedì il Lugano disputerà l'ultimo match del 2024.

SwissTXT Swisstxt

Quella col Pafos è una partita storica che offre ai bianconeri l'occasione di qualificarsi agli ottavi di finale di Conference League. Per Mattia Croci-Torti la squadra è pronta: «Lo abbiamo già dimostrato. Un punto ci darebbe qualcosa di storico, ma non giochiamo per il pari. Vogliamo vincere. Loro però sono una formazione a cui piace gestire e dominare, non sarà una partita facile». Poche sono le squadre svizzere ad aver superato i gironi in Europa: «Non ci accontentiamo però. Vogliamo continuare e arrivare ancora più in là».