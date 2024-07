Goure

Lo Zurigo ha annunciato l'arrivo del 22enne Fernand Goure in prestito dal Westerlo con opzione di acquisto.

L’ivoriano aveva terminato la stagione scorsa con gli slovacchi del DAC mettendo a segno 3 reti in 20 presenze. -Il Losanna ha messo sotto contratto per tre stagioni il trequartista austriaco Manuel Polster. Il 21enne nelle ultime due stagioni ha giocato con l’Austria Vienna, collezionando 44 match in Bundesliga e siglando 1 gol.

