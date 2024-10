Klopp Imago

Dopo alcuni mesi di stop, Juergen Klopp è pronto a tornare nel mondo del calcio, ma non lo farà su una panchina.

Swisstxt

Il 57enne ha infatti accettato il ruolo di «Head of Global Soccer» di Red Bull e diventerà così una figura centrale per le squadre dell'azienda austriaca in tutto il mondo.

Il tedesco avrebbe pure negoziato una clausola d'uscita in caso di chiamata della Germania.

Swisstxt