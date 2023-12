Noah Okafor KEY

Giornata dai due volti per Noah Okafor.

L’attaccante elvetico oggi è andato a bersaglio al 76’ con il suo Milan nella vittoria per 3-0 sul Monza. Subentrato al 67’ per Rafael Leao, il 23enne ha dovuto abbandonare il campo pochi minuti dopo il suo terzo gol in rossonero a causa di un infortunio alla coscia sinistra.

Swisstxt