Denzel Dumfries KEY

Entrambe impegnate in trasferta, Paesi Bassi e Germania, le due big del Gruppo A3 di Nations League, hanno vissuto una serata più complicata del previsto.

Swisstxt

Se i tedeschi sono comunque riusciti a superare la Bosnia, stesa dalla doppietta di Undav (vano il definitivo 2-1 firmato Dzeko), gli Oranje hanno dovuto rallentare, senza andare oltre l'1-1 contro l'Ungheria. Anzi, per i magiari c'è il rammarico di essersi fatti acciuffare da Dumfries quando gli avversari giostravano in 10 (espulso Van Dijk). In virtù di questi risultati, Kimmich e soci assumono il comando in solitaria, a +2.

Swisstxt