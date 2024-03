Pian Scairolo KEY

Attuale terza forza di Promotion League, il Paradiso ha inoltrato la sua richiesta alla SFL per ottenere la licenza di gioco per la Challenge League.

La società luganese, che per eventualmente raggiungere la promozione dovrà recuperare otto punti alla capolista Étoile Carouge, attende ora la prima risposta da parte della Lega (22.04). Resta da capire quale stadio il club abbia inserito nella documentazione, dato che il campo di Pian Scairolo non è omologato e che il Chiasso avrebbe risposto negativamente alla richiesta per il Riva IV. Pure Lugano e Bellinzona hanno fatto secondo logica domanda.

Swisstxt