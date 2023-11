Momento storico KEY

Gregor Kobel è entrato nella storia del Borussia Dortmund.

Lo svizzero è infatti diventato il primo portiere del BVB a parare un rigore in Bundesliga negli ultimi 10 anni. I gialloneri hanno comunque perso 2-1 a Stoccarda. Impresa anche dell'attaccante del Bayern Harry Kane, che con la doppietta nel 4-2 all'Heidenheim ha raggiunto quota 17 reti in 11 partite e ha così già superato i migliori marcatori della scorsa stagione, Niclas Fuellkrug e Christopher Nkunku, fermatisi a 16. Con 21 segnature in 16 incontri stagionali l'inglese ha inoltre battuto il suo record personale.

Swisstxt