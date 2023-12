Ferencvaros-Fiorentina KEY

In Conference League, nelle partite delle 18h45, a staccare il biglietto per la fase a eliminazione diretta sono state Ferencvaros, Legia Varsavia di Burch (riserva), Fenerbahce e Ludogorets di Duah (in campo 90’).

Non ce l'ha fatta invece il Genk di Zeqiri, rimasto in panchina, nonostante il 2-0 rifilato al Cukaricki. A passare è il Ferencvaros, che ha pareggiato per 1-1 con la Fiorentina.

