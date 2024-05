Bologna-Juventus Imago

Pirotecnico pareggio per 3-3 nello scontro per il 3o posto tra Bologna e Juventus.

Sotto la pioggia del Dall’Ara i padroni di casa, con Freuler, Aebischer e Ndoye titolari, non sono riusciti a difendere 3 reti di vantaggio. Per gli emiliani in evidenza l’ex Basilea Calafiori, autore di una doppietta, che voci di mercato dicono vicino al passaggio proprio ai bianconeri. Negli ultimi 15', e nel giro di 8’, gli juventini hanno riacciuffato la sorpresa della stagione a quota 68 punti. Nell’altro posticipo della 37a giornata, il Verona si è assicurato la salvezza battendo 2-1 la Salernitana.

