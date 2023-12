Fabio Celestini KEY

Lo scontro della paura ha lasciato immutato a un punto il distacco tra le ultime due di Super, Basilea e Stade Lausanne.

Malgrado l'immediato vantaggio firmato Kade e l'uomo in più dal 75', i renani non sono infatti riusciti ad andare oltre l'1-1 in casa del fanalino di coda.

Senza storia, per contro, l'altro match del sabato: grazie all'eloquente 5-0 inflitto al Losanna (ancora 0-0 alla pausa), il GC si è provvisoriamente portato a -2 dalla linea, e cioè dal sesto posto del Lugano.

Swisstxt