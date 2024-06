Paquetá Reuters

Nel primo impegno della Copa America il Brasile ha raccolto un solo punto con la Costa Rica, malgrado abbia comunque dominato il confronto.

Swisstxt

I verdeoro, incapaci di sfruttare le numerose occasioni, non sono andati oltre lo 0-0 contro la selezione centroamericana, la quale in tutti e sette i precedenti con la Seleçao era sempre uscita sconfitta. Se per il Brasile, che non vince una partita ufficiale da settembre 2023, è stato un esordio da dimenticare, la Colombia ha invece trovato subito il sorriso e battendo 2-1 il Paraguay si è presa la vetta del Gruppo D.

Swisstxt