Basilea-Bayern Monaco freshfocus

In un St.

Jakob-Park tutto esaurito il Basilea ha inaugurato l’anno con un prestigioso pareggio per 1-1 contro il Bayern Monaco in amichevole. Al vantaggio di Gauto per i padroni di casa poco prima dell’ora di gioco, ha risposto Aseko per la compagine di Tuchel, in campo per quasi 70’ con gran parte della formazione tipo.

Swisstxt