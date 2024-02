Zurigo KEY

La domenica di SL si è aperta con una grande sorpresa.

Ancora a secco di vittorie in questo 2024, lo Zurigo non è riuscito ad invertire il trend nemmeno contro l'Yverdon, rimediando anzi un pesantissimo 3-0. Tale risultato fa felice il Lugano, sempre agganciato a 33. Bianconeri e zurighesi scivolano tuttavia di una posizione verso il basso: la nuova quarta forza del campionato è infatti il Lucerna, che ha inflitto il terzo dispiacere consecutivo al San Gallo piegandolo per 1-0. Grazie al 3-1 sullo Stade LS, il Servette consolida allora il suo secondo posto, a -6 dallo Young Boys.

Swisstxt