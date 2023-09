In azione Imago

Non c'è pace per Paul Pogba.

Martoriato dagli infortuni nell'ultimo anno, il centrocampista della Juventus è ora risultato positivo al testosterone a seguito di un controllo effettuato dopo la prima giornata di Serie A.

Quel giorno, nella vittoria per 3-0 dalla sua squadra sull'Udinese, il francese non fu nemmeno impiegato. Il 30enne, sospeso in via cautelare dal Tribunale nazionale antidoping italiano, rischia un lungo stop.

