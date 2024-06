CR7 Reuters

ultima amichevole della preparazione a Euro 2024, in cui è inserito nel Gruppo F con Cechia, Turchia e Georgia, il Portogallo ha ritrovato un Cristiano Ronaldo in grande spolvero.

Swisstxt

Nell’ Il 39enne ha firmato una doppietta (raggiungendo quota 130 in Nazionale) contro l'Irlanda sul campo amico di Aveiro, dove i lusitani hanno sconfitto per 3-0 gli avversari e le due reti mancine di CR7 sono state precedute dal punto di Joao Felix. Anche l’Ucraina si è avvicinata al meglio alla rassegna continentale. Gli uomini di Rebrov hanno sconfitto per 4-0 la Moldavia in trasferta.

Swisstxt