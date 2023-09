"A Ginevra per fare la partita" Keystone

Per la trasferta a Lancy per il 2o turno di Coppa Svizzera, il Lugano non potrà contare sullo squalificato Espinoza e gli infortunati Osigwe, Mahou, Valenzuela e Hajdari.

Anche se la situazione può sembrare preoccupante, è di altro avviso il tecnico Croci-Torti: «Siamo il Lugano e andiamo là per fare la partita. Sappiamo che hanno battuto lo Stade Lausanne, ma partiamo con la convinzione di non sbagliare approccio. Solo così possiamo portare a casa il risultato aspettato».

L'arma in più per i bianconeri saranno poi i giovani come El Wafi e Marques, che voglio mettersi in mostra.

Swisstxt