Il futuro di Kylian Mbappé con il PSG è sempre più incerto.

L'attaccante francese non è infatti stato inserito nella lista di giocatori che prenderanno parte alla tournée giapponese, scrivendo così un nuovo episodio della saga legata al suo rinnovo del contratto. Il punto di rottura è sempre quello: il giocatore vuole onorare fino in fondo il suo contratto, e poi essere libero nell'estate prossima di cercarsi una nuova squadra. Il club invece, che non ha dato indicazione sul perché non fosse tra i convocati, vuole prolungare con il 24enne, oppure già venderlo adesso.

