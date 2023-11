freshfocus

arbitro durante il pareggio contro il Winterthur.

L’ex attaccante del Lugano Christopher Lungoyi, ora in forza all’Yverdon, è stato sanzionato con quattro giornate di squalifica per i gesti e le parole rivolte all’ In attesa di un ricorso da parte della squadra di Mangiarratti, il 23enne potrebbe saltare la sfida contro il Lugano prevista il 25 novembre. -Piove sul bagnato in casa Basilea. Ultimi in Super League, i renani dovranno fare a meno per diverse settimane del loro centrale Adrian Barisic. Il 22enne si è in infortunato a un ginocchio nel successo di misura contro il Kriens in Coppa Svizzera.

