Patrick Rahmen non è più l'allenatore dello Young Boys.

Gli scarsi risultati di inizio stagione, con l'ultimo posto in Super League frutto di un solo successo in 9 partite e i due ko in Champions, sono costati il posto al tecnico 55enne, in carica dall'estate.

I campioni svizzeri saranno guidati a interim da Joel Magnin, già in panchina nel finale dello scorso campionato.

