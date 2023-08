Courtois KEY

Manca solo un giorno all'inizio della Liga 2023-24 all'ultimo il Real Madrid deve fare i conti con una defezione importante.

Thibaut Courtois si è infatti infortunato in allenamento riportando la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro.

Il portiere belga dovrà sottoporsi a un intervento chirurgico e, anche se il club non ha comunicato la durata della sua assenza, dovrà stare lontano dai campi per diversi mesi.

I Blancos scenderanno in campo per la prima volta sabato a Bilbao contro l'Athletic, il Barcellona debutterà domenica sera in casa del Getafe.

