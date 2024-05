Kylian Mbappé KEY

AFP.

Swisstxt

L’ufficializzazione dell’arrivo di Kylian Mbappé al Real Madrid dovrebbe arrivare a inizio settimana prossima, come è stato anticipato dall’Équipe e poi confermato anche dall’ Il capitano della Francia, che sarà libero dai suoi doveri contrattuali con il PSG a partire dal 30 giugno, lascerà così dopo 7 stagioni la formazione della capitale francese per dare vita a uno dei trasferimenti più chiacchierati e attesi della storia del calcio. La presentazione ufficiale non dovrebbe però avvenire prima della fine degli Europei in Germania. Il 25enne è attualmente già in ritiro.

Swisstxt