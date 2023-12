Il terreno da gioco FC Zurigo

La partita di Super League tra Winterthur e Zurigo, prevista questa sera alle 20h30, non si disputerà come da programma.

A causa delle forti nevicate la Schützenwiese è infatti impraticabile.

In Germania non si terrà invece l’incontro di Bundesliga tra Bayern Monaco e Union Berlino, rinviato a data da destinarsi in quanto la sicurezza degli spettatori non sarebbe garantita proprio per le difficili condizioni meteorologiche.

