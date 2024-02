Champions Imago

Riparte martedì sera con Copenaghen-Manchester City e Lipsia-Real Madrid la corsa alla finale di Champions League, in programma a Wembley il 1o giugno.

Tra le 16 squadre ancora in corsa per il trofeo, Citizens e Blancos sono tra le grandi favorite: gli uomini di Guardiola, campioni in carica, possono sorridere per il ritorno al gol di Haaland dopo due mesi, mentre quelli di Ancelotti stanno vivendo una grande stagione in cui hanno perso solo due volte.

Mercoledì sarà poi il turno di Bayern e PSG, mentre gli altri 8 club in lizza (tra cui Inter e Barcellona) scenderanno in campo settimana prossima.

Swisstxt