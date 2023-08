Ha vinto Euro 2020, ma non si è qualificato a Qatar 2022 KEY

Il 58enne si è dimesso sabato sera, la Federazione è alla ricerca di un sostituto.

Roberto Mancini ha rassegnato le sue dimissioni nella tarda serata di sabato e non è più il CT dell'Italia.

Lo ha comunicato la Federazione italiana. Quest'ultima ha pure reso noto che, tenuto conto degli imminenti impegni con Macedonia del Nord e Ucraina nelle qualificazioni a Euro 2024, comunicherà il nome del sostituto già nei prossimi giorni.

Mancini è entrato in carica il 14 maggio 2018, dopo il breve «regno» di Di Biagio. Ha collezionato 61 panchine azzurre: 39 vittorie, 13 pareggi e 9 sconfitte.

Sotto la guida del 58enne gli Azzurri hanno vinto Euro 2020 e si sono classificati terzi in entrambe le ultime due edizioni della Nations League, ma hanno anche mancato la qualificazione ai Mondiali del 2022.

La stama italiana parla di fulmine a ciel sereno poiché recentemente era stato nominato anche responsabile della nazionale Under 21 e Under 20 ed era diventato ancora più un punto di riferimento per il presidente della Figc Gravina che lo aveva difeso dopo la mancata qualificazione al Mondiale in Qatar.

Swisstxt / pab