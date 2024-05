Ricardo Rodriguez Imago

Ricardo Rodriguez ha firmato uno spettacolare gol dell'ex.

Nel 3-1 con cui il Torino ha superato un Milan infarcito di seconde linee il difensore rossocrociato ha battuto Sportiello con un gran sinistro dal limite all'incrocio. Per il 31enne zurighese, che il 30 giugno vedrà terminare il proprio contratto con i granata, si tratta della prima rete stagionale e solo della seconda in carriera in Serie A (la prima nel 2017 proprio con i rossoneri). L'Atalanta dal canto suo si è assicurata un posto nella prossima Champions League vincendo 2-0 in casa di un Lecce già salvo.

