Spagnolo

Ricardo Rodriguez ha trovato a Siviglia la sua nuova dimora calcistica.

Swisstxt

Rimasto svincolato dopo 4 stagioni passate al Torino, il centrale rossocrociato ha scelto di proseguire la sua carriera al Real Betis, club con il quale ha firmato un contratto biennale. Gli andalusi hanno chiuso settimi la scorsa Liga. In Serie A Rodriguez ha disputato 194 partite complessive con la maglia granata del Toro e quella rossonera del Milan, trovando la via del gol una volta per ciascuna esperienza italiana. In precedenza il 31enne ha vestito anche le maglie di PSV (6 partite), Wolfsburg e Zurigo.

Swisstxt